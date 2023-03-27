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Факти / Україна / Економіка

Фальшивих грошей стало менше: які банкноти найчастіше підробляють в Україні

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Гроші, гривня, комуналка, платіжки
Фото: Getty Images

Рівень підроблення банкнот української національної валюти у 2022 році знизився більш ніж утричі. 

Про це повідомляє Нацбанк України.

За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкноти.

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А за підсумками 2021 року – близько 7,1 банкноти. 

Найчастіше у 2022-му підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів: 

  • 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
  • 200 грн (45% та 26% відповідно);
  • 100 грн (8% та 2% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

– Як наслідок, за результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.

Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти, – йдеться у повідомленні. 

У Нацбанку зауважили, що банкноти нового покоління складніше підробити, бо вони мають посилену систему захисту.

Йдеться про купюри номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015-2020 роках. 

Зокрема, для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.

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