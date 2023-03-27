Фальшивих грошей стало менше: які банкноти найчастіше підробляють в Україні
Рівень підроблення банкнот української національної валюти у 2022 році знизився більш ніж утричі.
Про це повідомляє Нацбанк України.
За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкноти.
А за підсумками 2021 року – близько 7,1 банкноти.
Найчастіше у 2022-му підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:
- 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
- 200 грн (45% та 26% відповідно);
- 100 грн (8% та 2% відповідно).
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.
– Як наслідок, за результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.
Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти, – йдеться у повідомленні.
У Нацбанку зауважили, що банкноти нового покоління складніше підробити, бо вони мають посилену систему захисту.
Йдеться про купюри номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015-2020 роках.
Зокрема, для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.