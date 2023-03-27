Фальшивих грошей стало менше: які банкноти найчастіше підробляють в Україні

Рівень підроблення банкнот української національної валюти у 2022 році знизився більш ніж утричі.

Про це повідомляє Нацбанк України.

За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкноти.

А за підсумками 2021 року – близько 7,1 банкноти.

Найчастіше у 2022-му підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:

500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

– Як наслідок, за результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.

Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти, – йдеться у повідомленні.