Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2023 год

Апрель, 06 в 17:04

ВВП Украины после падения на 29,2% в 2022 году в этом вырастет на 0,5%, а в следующем – на 3,5%. При это ожидания были выше в январе этого года: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024-м.

Такой прогноз озвучил Всемирный банк.

— Хотя экономический ущерб, понесенный Украиной в результате вторжения, огромный, но разблокирование украинских портов на Черном море, возобновление торговли зерном, а также существенная поддержка доноров помогают поддерживать экономическую активность в этом году, – говорится в обновленном Экономическом обзоре региона.

Банк напомнил, что согласно его последним оценкам, стоимость восстановления Украины на данный момент выросла до $411 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

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Кроме того, Всемирный банк впервые опубликовал прогноз на 2025 год, который предполагает ускорение роста до 6,5%.

В обнародованном на днях базовом сценарии МВФ динамика ВВП Украины в этом году определена от “минус” 3% до “плюс” 1%, а рост в следующем ожидается на 3,2%. При этом МВФ уже сообщил, что с учетом лучших результатов четвертого квартала прошлого и первого квартала этого года склоняется к тому, что рост ВВП в 2023 году может оказаться на верхней границе этого диапазона.

Напомним, что Нацбанк Украины ожидает как минимум один дополнительный процент роста ВВП в течение 2023 года, хотя ранее прогноз предусматривал рост экономики на 0,3%.