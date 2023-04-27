Нацбанк України покращив прогноз відновлення економіки у 2023 – що відомо

Національний банк України покращив прогноз відновлення економіки у 2023 році з 0,3% до 2% з огляду на швидке відновлення енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

– Економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків, – йдеться у повідомленні.

В НБУ зазначають, що з огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м’яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%.

Суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання.

Деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї.

Також очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів.

Нагадаємо, Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 14,8%, а також ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Джерело : НБУ

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