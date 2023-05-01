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Александр Хмелевский, Экономист

Прогноз курса валют: эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае

Прогноз курса валют: эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае
Фото: Depositphotos

В мае на наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса, при этом существенной девальвации гривны не ожидается.

Об этом Фактам ICTV рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, в апреле ситуация на валютном рынке была стабильной. Нацбанк продолжал осуществлять валютные интервенции с целью обеспечения стабильности валютного курса.

Спрос на безналичную валюту заметно колебался. Если в течение недели 10-14 апреля Нацбанк продал 243 млн долларов, то с 17 по 24 апреля продажа валюты выросла до 560 млн долларов. Это указывает на заметный рост спроса на валюту в конце месяца. Однако аналогичная ситуация наблюдалась и в марте. Поэтому о формировании какой-то устойчивой тенденции роста спроса на валюту говорить рано.

Иностранные кредиты и гранты поступают в Украину регулярно в запланированных объемах. Поэтому на данный момент угрозы для девальвации безналичной гривны нет. Тем не менее, в мае экспортные поступления могут сократиться.

Во-первых, это связано с частыми блокировками РФ Черноморской зерновой инициативы, а также с угрозами россиян выйти из соглашения.

— 18 мая истекает срок действия зернового коридора. Если соглашение не будет продлено, то это приведет к сокращению украинского экспорта и, соответственно, валютных поступлений. В результате Нацбанк будет вынужден увеличить продажу валюты, что может привести к определенному снижению валютных резервов, — говорит эксперт.

Во-вторых, к определенному сокращению экспорта и валютных поступлений также могут привести проблемы с вывозом украинской аграрной продукции в страны ЕС, ведь Еврокомиссия с мая запрещает импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и масла.

Среди других угроз стабильности валютного курса экономист также указывает активизацию военных действий и увеличение российских ударов по украинским промышленным и инфраструктурным объектам, а также жилым домам.

В то же время, несмотря на негативные факторы, по прогнозам специалиста, Нацбанку удастся в мае обеспечить стабильность безналичного курса гривны.

Что касается наличной гривны, то ее курс в апреле колебался в пределах 37-38,3 грн за доллар. По итогам месяца курс практически не изменился.

Также с 21 апреля Нацбанк расширил возможности банков по продаже наличной валюты населению — если раньше банки имели право продавать ее только в размере 100% от покупки, то теперь они смогут продавать валюту в размере 120% от покупки. Это может привести к увеличению объемов продажи наличной валюты.

Однако, сейчас наличный валютный курс лишь на 1-3 % отклоняется от безналичного. Поскольку роста курса безналичной гривны ожидать не стоит, то и роста наличной гривны не будет.

Зато для снижения курса наличной гривны есть значительный потенциал.

— Обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривны. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Тем не менее, существенной девальвации гривны в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-39 грн за доллар, — прогнозирует Александр Хмелевский.

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