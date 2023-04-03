Апрель, 03 в 13:27

Экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень через два года после окончания российского вторжения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, в этом году дефицит бюджета Украины составляет 38 млрд долларов, из которых 18 млрд — это деньги от Евросоюза, 10 млрд — это деньги, предоставленные от США. Около 5 млрд долларов — это средства, которые поступают от индивидуальных договоренностей с отдельными странами ЕС. И еще 5 млрд долларов зайдет от МВФ.

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Что касается убытков от российской агрессии, то, по словам Устенко, прямые убытки Украины оцениваются в 750 млрд долларов.

— Если добавить туда еще так называемый косвенный ущерб, то сумма превысит 1 трлн долларов, это просто колоссальные деньги. Средства будут заходить сначала от арестованных средств Российской Федерации, это 300 млрд долларов центробанка РФ, плюс 150 млрд долларов — это средства, которые есть у российской элиты, — отметил Устенко.

Остальные полтриллиона долларов — те контрибуции и репарации, которые долгое время Российская Федерация будет выплачивать Украине.

— Условно, если завтра заканчивается война, то к началу апреля плюс два года экономика страны должна выйти полностью на свой довоенный уровень, — подчеркнул советник президента Устенко.