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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила

курс долара
Фото: Pixabay

У Національному банку України пояснили правила обміну готівкової іноземної валюти з ознаками значного пошкодження чи зношення, а також банкнот давніх років випуску.

Як зазначили в пресслужбі НБУ, для кожного з цих випадків є чіткі вимоги валютного законодавства, яких мають дотримуватися фінансові установи.

• Банкноти з ознаками зношення чи пошкодження

Під час обміну іноземних банкнот із ознаками значного зношення або пошкодження (незалежно від року випуску) клієнту можуть запропонувати операцію інкасо.

Вона передбачає надсилання пошкоджених банкнот іноземному банку-кореспонденту для їх обміну та отримання придатних до обігу банкнот.

Операцію інкасо можуть провести, якщо банкноти:

  • розірвані чи розрізані на частини;
  • мають пошкоджені елементи дизайну та захисту;
  • мають змінений первісний колір паперу та зображень, явні друкарські недоліки;
  • із локальними забрудненнями, плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;
  • обпалені, пропалені, трухлі.

Операцію інкасо можуть здійснювати лише уповноважені фінансові установи, які мають договір із іноземним банком. Ступінь зношеності банкнот встановлюють центральні банки відповідних країн: наприклад, для американського долара – це Федеральна резервна система США.

Комісію за операції інкасо банки стягують згідно з установленими ними тарифами. Інформація про їх розмір має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

– Зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов’язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо, – попередили в НБУ.

У Нацбанку нагадали, що клієнти можуть обрати банк, де комісія є нижчою.

Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти кожен банк встановлює самостійно. Виплати можливі або одразу після прийняття банкнот від клієнта, або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента.

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• Банкноти давніх років випуску

У Нацбанку наголошують, що не запроваджували жодних заборон на здійснення валютно-обмінних операцій із банкнотами давніх років випуску. Йдеться, зокрема, про обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені ще раніше.

Тому фінустановам в Україні заборонено встановлювати обмеження на номінал та рік випуску банкнот іноземної валюти.

Йдеться про банкноти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, тобто ще не вийшли з обігу.

– Це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер, – уточнили в НБУ.

У разі відмови банку обмінювати валюту через давній рік випуску Нацбанк готовий приймати звернення від громадян для проведення перевірок.

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Джерело: НБУ
Валюта, долар, Нацбанк, НБУ, обмін
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