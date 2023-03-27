Март, 27 в 17:15

За 2022 год в Украине втрое снизились количество случаев подделки банкнот.

По данным Нацбанка чаще всего подделывают купюры старого образца, потому что они менее защищены и их легче воспроизвести. Поддельные купюры можно встретить где угодно, будь то в магазине, или на базаре, даже в маршрутке вам могут дать сдачу подделками, поэтому, как проверить, настоящая ли банкнота, читайте в материале Фактов ICTV.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли, рассказывают в Нацбанке.

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Чтобы уберечься от подделок, нужно знать об элементах защиты банкнот гривны и внимательно их проверять во время расчетов.

– Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования.

Как проверить банкноты на подлинность

На ощупь – проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати.

Против света визуально проверяются:

наличие водяных знаков (многотоновый водяной знак — изображение портрета, повторяющего портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины — гривны);

наличие сквозного элемента (совмещенное изображение) — фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображение цифрового обозначения номинала, надписи “ГРН” и изображение малого Государственного Герба Украины (тризуба);

Изменяя угол наклона банкноты визуально проверяются:

изображения, выполненные оптически-переменными красками, которые меняют цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения (на банкнотах средних и высоких номиналов образца 2003-2007 годов и новых банкнотах номиналами 20, 50 гривен образца 2018 и 2019 годов соответственно) и имеют кинетический эффект (элемент SPARK содержится на банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен образца 2014-2019 годов);

“оконная” (частично введена в толщу бумаги) полимерная защитная лента соответствующего цвета (например, на банкнотах номиналом 200 гривен образца 2019 года — синего цвета, номиналом 500 гривен образца 2015 года — темно-серого), содержащая изображение цифрового обозначения номинала банкноты и графического знака гривны (у банкнот номиналом 100-500 грн), изображение малого Государственного Герба Украины (у банкноты 1000 грн — пурпурного цвета) и имеет ярко выраженный кинетический эффект (при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты);

латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом (темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, светлое и темном фоне — с короткой стороны).

Что делать, если вам дали фальшивые деньги, или вы сомневаетесь в их подлинности

В случае сомнений относительно подлинности банкноты можно обратиться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку Украины.

Исследования являются бесплатными и в случае подлинности банкноты клиентам возмещают соответствующую сумму. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются владельцу.

Подделки изымаются без возмещения их стоимости. Об этом Нацбанк сообщает Бюро экономической безопасности Украины, все поддельные банкноты передаются для проведения расследований.