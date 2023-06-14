Евро резко подорожал: курс валют в Украине 14 июня
В среду, 14 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,47 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем день назад.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 14.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,5
|40,5
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,50
|Доллар
|36,60
|37,40
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,50
|40,70
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|40,50
|Доллар
|36,90
|37,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,65
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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