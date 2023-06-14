Евро резко подорожал: курс валют в Украине 14 июня

В среду, 14 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,47 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем день назад.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 14.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,5 40,5 Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,45 40,50 Доллар 36,60 37,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,50 40,70 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,90 40,50 Доллар 36,90 37,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,70 40,65 Доллар 36,75 37,45

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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