5 тыс. грн от правительства и 6,6 тыс. от ООН: как получить выплаты пострадавшим от подтопления

Жители Николаевской и Херсонской областей, пострадавшие от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, могут получить единовременную денежную помощь. Речь идет о 5 тыс. грн от украинского правительства и 6,6 тыс. грн от Международной организации по миграции ООН.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может получить выплаты

Люди, которые проживают или зарегистрированы в пострадавших от подтопления населенных пунктах (кроме граждан, которые по состоянию на 5 июня были зарегистрированы как получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в населенных пунктах, которые не подверглись подтоплению).

Важно, что люди, которые с 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированного левого берега на подконтрольную Украине территорию, также имеют право на получение выплат.

Размер материальной помощи

На каждого члена семьи приходится по 5 тыс. грн от украинского правительства. Еще 6,6 тыс. грн граждане могут получить от Международной организации по миграции ООН.

Как подать заявление и куда поступят выплаты

Не позднее 31 августа 2023 года (включительно) необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения по адресу фактического места жительства лично или передать его через начальника сельской, городской военной администрации или уполномоченное им лицо.

Необходимо предоставить для взрослых:

документ, удостоверяющий личность, или э-документ;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Для детей:

свидетельство о рождении ребенка.

В случае потери членами семьи документов могут быть предъявлены их копии (сканкопии/фотокопии). Также уполномоченный орган может использовать сведения из Единого государственного демографического реестра и других государственных информационных ресурсов.

Орган социальной защиты населения принимает решение о назначении помощи в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Выплата средств производится через учреждения уполномоченных банков на номер банковского счета (по стандарту IBAN) лица или через отделения Укрпочты.

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