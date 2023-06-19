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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

5 тис. грн від уряду і 6,6 тис. від ООН: як отримати виплати постраждалим від підтоплення

5 тис. грн від уряду і 6,6 тис. від ООН: як отримати виплати постраждалим від підтоплення
Фото: Pixabay

Жителі Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Йдеться про 5 тис. грн від українського уряду та 6,6 тис. грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто може отримати виплати

Люди, які проживають або зареєстровані в постраждалих від підтоплення населених пунктах (окрім громадян, які станом на 5 червня були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у населених пунктах, які не зазнали підтоплення).

Важливо, що люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованого лівого берега на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання виплат.

Розмір матеріальної допомоги

На кожного члена сім’ї припадає по 5 тис. грн від українського уряду. Ще 6,6 тис. грн громадяни можуть отримати від Міжнародної організації з міграції ООН.

Як подати заяву та куди надійдуть виплати

Не пізніше від 31 серпня 2023 року (включно) необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення за адресою фактичного місця проживання особисто або передати її через начальника сільської, міської військової адміністрації або уповноважену ним особу.

Необхідно надати для дорослих:

  • документ, що посвідчує особу, або єдокумент;
  • документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для дітей:

  • свідоцтво про народження дитини.

У разі втрати членами родини документів можуть бути пред’явлені їхні копії (сканкопії/фотокопії). Також уповноважений орган може використовувати відомості з Єдиного державного демографічного реєстру й інших державних інформаційних ресурсів.

Орган соціального захисту населення ухвалює рішення про призначення допомоги протягом 10 робочих днів із дня подання заяви.

Виплата коштів проводиться через установи уповноважених банків на номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) особи або через відділення Укрпошти.

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