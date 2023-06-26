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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Fitch подтвердило рейтинг Украины и обновило прогноз по ВВП

Fitch подтвердило рейтинг Украины и обновило прогноз по ВВП
Фото: Pixabay

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC.

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings.

Подтверждение РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне CC отражает ожидания Fitch относительно дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям в сентябре 2024 года, говорится в сообщении Fitch.

Обслуживание внешнего госдолга вырастет до $7,6 млрд в 2025 году, большой дефицит бюджета в среднесрочной перспективе увеличит и без того высокий государственный долг. Власти, вероятно, предпочтут провести единую комплексную реструктуризацию долга в следующем году.

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Fitch подтвердило рейтинг Украины и обновило прогноз по ВВП

РДЭ в национальной валюте CCC- также подтвержден. Более высокий рейтинг по сравнению с долгом в иностранной валюте отражает значительное отсутствие стимулов для реструктуризации долга в национальной валюте.

Только 4% принадлежит нерезидентам, при этом 48% принадлежит Национальному банку Украины и 38% — отечественному банковскому сектору, половина которого находится в государственной собственности.

В Fitch отметили, что не видят международного давления для реструктуризации внутреннего долга, в том числе из-за рисков для внутреннего спроса на государственный долг и доверия к банкам.

По прогнозам, ВВП Украины вырастет на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году после сокращения на 29% в 2022 году.

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долар США

В Fitch считают, что запланированные на этот год расходы на экстренное восстановление в размере $14 млрд не будут полностью выполнены.

Fitch ожидает роста бюджетного дефицита в этом году до 17,3% ВВП с почти 16% ВВП.

Fitch Ratings, борг України, Держборг, Кредитний рейтинг, Украина
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