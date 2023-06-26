Fitch підтвердило рейтинг України та оновило прогноз щодо ВВП

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні CC.

Про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings.

Підтвердження РДЕ України в іноземній валюті на рівні CC відображає очікування Fitch щодо подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах з єврооблігацій у вересні 2024 року, йдеться у повідомленні Fitch.

Обслуговування зовнішнього держборгу зросте до $7,6 млрд у 2025 році, великий дефіцит бюджету в середньостроковій перспективі збільшить і без того високий державний борг. Влада, ймовірно, вважатиме за краще провести єдину комплексну реструктуризацію боргу наступного року.

РДЕ в національній валюті CCC- також підтверджено. Вищий рейтинг порівняно з боргом в іноземній валюті відображає значну відсутність стимулів для реструктуризації боргу в національній валюті.

Лише 4% належить нерезидентам, при цьому 48% належить Національному банку України та 38% – вітчизняному банківському сектору, половина якого перебуває в державній власності.

У Fitch зазначили, що не бачать міжнародного тиску для реструктуризації внутрішнього боргу, зокрема через ризики для внутрішнього попиту на державний борг і довіри до банків.

За прогнозами, ВВП України зросте на 3,5% у 2023 році і на 4% у 2024 році після скорочення на 29% у 2022 році.

У Fitch вважають, що заплановані на цей рік витрати на екстрене відновлення в розмірі $14 млрд не будуть повністю виконані.

Fitch очікує зростання бюджетного дефіциту цього року до 17,3% ВВП із майже 16% ВВП.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.