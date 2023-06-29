Цены на топливо в июле могут вырасти на 3-8 грн/литр

Из-за возвращения полноценного налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, моторное топливо в июле 2023 года может подорожать на 3-8 гривен за литр.

С такой оценкой выступили народные депутаты и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По словам Куюна, что цены не будут расти непосредственно с 1 июля, но их рост будет постепенным.

— Думаю, что в течение июля новые налоги полностью уже наполнят цену топлива на рынке, и к концу июля увидим новую картину. На 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л — на дизтопливо, на 3 грн/л — на сжиженный газ. Какую-то часть, минимум 2-3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо добавит стопроцентно 5 грн/л, бензин — 7-8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится, — сказал он в комментарии изданию Энергореформа.

Директор А-95 говорит, что также все будет зависеть от закупочной стоимости нефтепродуктов, которые Украина в большей степени импортирует.

— Если мировые цены провалятся, то соответственно будут предпосылки для того, чтобы они компенсировали повышение налоговой нагрузки. Задача со многими неизвестными, — сказал Куюн.

Параллельно с этим операторы на рынке будут пытаться повысить свою конкурентоспособность любым способом.

— Потребление топлива упало, а желающих работать на рынке меньше не стало. Соответственно, будет борьба без правил. Каждый оператор будет повышать свою конкурентоспособность любыми способами, и уклонение от налогообложения будет одним из самых популярных, — считает он.

Также Сергей Куюн говорит, что возвращение старого НДС в условиях, когда “механизмов контроля больше не стало”, создает риски отсутствия ожидаемого увеличения поступлений.

В то же время председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорит, что возвращение к НДС в 20% на топливо с 1 июля не должно существенно сказаться на розничной цене и прогнозирует постепенное повышение цен на топливо на 3-8 грн/л.

— Как это скажется на цене бензина — это будет зависеть от соотношения спроса и предложения, от цен на внешних рынках. Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я думаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень неплохо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но несущественно, — сказал Гетманцев в комментарии Энергореформе.

По словам нардепа Ярослава Железняка, возвращение акцизов в сентябре 2022 года не спровоцировало повышение цен, а они наоборот упали из-за ситуации на международных рынках.

— Украинский рынок конкурентный. Если он таким и будет оставаться, то сети по цене и качеству будут конкурировать, — сказал он.

С другой стороны, в комментарии Фактам ICTV финансовый аналитик Алексей Лупоносов заявил, что сегодня, кроме политических, нет предпосылок для повышения цены.

— Никаких экономических причин для увеличения цен на топливо сегодня нет от слова совсем, а политические причины, связанные с НДС, то это вопрос к господину (премьер-министру, — Ред.) Шмыгалю, — сказал он.

По словам Лупоносова, отмена налоговых льгот может вызвать возмущение среди общества, поскольку это повысит цены в большинстве отраслей, поэтому правительство может не пойти на такое решение.

— На сегодня это политическая ситуация. Увеличение цен на топливо вызовет увеличение цен на другие товары и услуги, — говорит он.

Напомним, в марте 2022 года парламент Украины принял закон, который дает стимулы для поддержки бизнеса во время российско-украинской войны и сдерживает цены на топливо, в рамках чего на период действия военного положения был установлен нулевой акциз на топливо и НДС в 7% вместо 20%.

В то же время уже в сентябре того же года Верховная Рада приняла законопроект №7668-д, который имеет целью вернуть акцизы на топливо, а именно на бензин и дизель в размере €100 за 1000 литров, на сжиженный газ, бутан и изобутан — €52/1000 л., на альтернативное моторное топливо и биодизель — €100 за 1 тыс. литров.

Несмотря на изменения цен на акцизы, уровень НДС оставался на 7% до 1 июля 2023 года, когда должны быть отменены налоговые льготы, которые вернут НДС на довоенный уровень — до 20%.

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