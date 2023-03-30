Снижение было ошибкой. НДС на топливо восстановится до довоенных ставок — Гетманцев

Март, 30 в 9:51

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что снижение налога на добавленную стоимость на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

— Вспомните решение начала 2022 об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белое? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя, – сказал он.

По словам Гетманцева, с 1 июля НДС на топливо восстановится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

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– Я считаю, что снижение этих ставок было огромной ошибкой. Это совершенно никак не повлияло на цену топлива. Это лишь повлияло на заработок трейдеров, – добавил глава финкомитета ВР.

Ранее эксперт в области топлива, директор ассоциации А95 Сергей Куюн заявил, что цены на автомобильное топливо (бензин и дизель) имеют потенциал к снижению в течение апреля 2023 года, а в ближайшие недели цены на АЗС могут упасть еще на 1 грн.