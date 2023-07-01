Не согласовано с Кабмином: Шмыгаль призвал пересмотреть решение о новых тарифах на воду

Решение повысить тарифы для украинцев на централизованное водоснабжение и водоотвод не согласовано с Кабинетом министров. Поэтому пройдут консультации о его пересмотре.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Шмыгаль заверил, что с правительством такой шаг никто не согласовывал.

– Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах, как энергетика и тарифообразование, — подчеркнул премьер.

Шмыгаль уточнил, что дал сегодня поручение министру энергетики Герману Галущенко и Министерству инфраструктуры Украины “провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений”.

Премьер отметил, что правительство во время войны делает все возможное для обеспечения “социальной справедливости”: повышает пенсии, выплачивает субсидии, помогает регионам, чтобы они не поднимали тарифы на тепло и горячую воду.

– В то время как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой правительства, — подытожил Шмыгаль.

Как известно, 29 июня НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для украинцев. С 1 июля тарифы подняли для 34 компаний, в частности, для Киевводоканала, водоканалов многих областных центров и крупных городов.

Тарифы на холодную воду и водоотвод в среднем должны вырасти на 32%. Для некоторых водоканалов запланировано повышение в два этапа: с 1 июля и с начала сентября.

По подсчетам регулятора, из-за повышения тарифов платежка “для среднестатистической семьи” вырастет примерно на 60 грн.

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