Не погоджено з Кабміном: Шмигаль закликав переглянути рішення про нові тарифи на воду

Рішення підвищити тарифи для українців на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабінетом міністрів. А тому відбудуться консультації щодо його перегляду.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Шмигаль запевнив, що з урядом такий крок ніхто не узгоджував.

– Рішення неприйнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення, – наголосив прем’єр.

Шмигаль уточнив, що дав сьогодні доручення міністру енергетики Герману Галущенку та Міністерству інфраструктури України “провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень”.

Прем’єр зазначив, що уряд під час війни робить все можливе для забезпечення “соціальної справедливості”: підвищує пенсії, виплачує субсидії, допомагає регіонам, щоб вони не піднімали тарифи на тепло і гарячу воду.

– Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду, – підсумував Шмигаль.

Як відомо, 29 червня НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для українців. З 1 липня тарифи підняли для 34 компаній, зокрема для Київводоканалу, водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст.

Тарифи на холодну воду та водовідведення у середньому мають зрости на 32%. Для деяких водоканалів підвищення запланували в два етапи: з 1 липня та з початку вересня.

За підрахунками регулятора, через підвищення тарифів платіжка “для середньостатистичної сім’ї” зросте приблизно на 60 грн.

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