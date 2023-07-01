Не погоджено з Кабміном: Шмигаль закликав переглянути рішення про нові тарифи на воду
Рішення підвищити тарифи для українців на централізоване водопостачання та водовідведення не погоджено з Кабінетом міністрів. А тому відбудуться консультації щодо його перегляду.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він нагадав, що рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Шмигаль запевнив, що з урядом такий крок ніхто не узгоджував.
– Рішення неприйнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення, – наголосив прем’єр.
Шмигаль уточнив, що дав сьогодні доручення міністру енергетики Герману Галущенку та Міністерству інфраструктури України “провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень”.
Прем’єр зазначив, що уряд під час війни робить все можливе для забезпечення “соціальної справедливості”: підвищує пенсії, виплачує субсидії, допомагає регіонам, щоб вони не піднімали тарифи на тепло і гарячу воду.
– Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду, – підсумував Шмигаль.
Як відомо, 29 червня НКРЕКП затвердила підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для українців. З 1 липня тарифи підняли для 34 компаній, зокрема для Київводоканалу, водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст.
Тарифи на холодну воду та водовідведення у середньому мають зрости на 32%. Для деяких водоканалів підвищення запланували в два етапи: з 1 липня та з початку вересня.
За підрахунками регулятора, через підвищення тарифів платіжка “для середньостатистичної сім’ї” зросте приблизно на 60 грн.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв