В Украине с 1 июля возрастут тарифы на воду: как изменится сумма в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для украинцев.

Такое решение члены комиссии приняли на заседании 29 июня. Тарифы с 1 июля подняли для 34 компаний, в частности, для Киевводоканала, водоканалов многих областных центров и крупных городов.

Пересмотр тарифов обусловлен ростом стоимости его составляющих, в частности, цен на электроэнергию.

Средневзвешенный рост тарифов на холодную воду и водоотвод составил 32%.

При этом, как отметил директор департамента НКРЭКУ Артем Чумак, для некоторых водоканалов “произошел рост выше среднего”. Таким предприятиям будут повышать тарифы в два этапа:

первый – на период с 1 июля по 31 августа 2023 года;

второй – с 1 сентября 2023 года.

На первом этапе на рост тарифов повлияли следующие факторы: увеличение цен на электроэнергию; рост стоимости реагентов; изменение размеров реализации.

А на втором этапе повышения в тарифы заложат: изменение оплаты труда; расходы на выполнение обязательств по кредитным соглашениям с международными организациями.

Постановления о поднятии тарифов на сайте регулятора еще не выложили. Однако сориентироваться поможет проект решения.

Согласно ему, в два этапа будут повышать тарифы для 12 предприятий: Винницаоблводоканал; Житомирводоканал; Новомосковск водоканал; Днипро-Западный Донбасс; Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства; Днипро-Кировоград; Дрогобычводоканал; Тернопольводоканал; Черкассыводоканал; Черниговводоканал; Броварытепловодоэнергия, а также для Укрзализныци.

Для других предприятий, в частности, для Киевводоканала, предусмотрено повышение тарифов в один этап – с 1 июля.

Как изменятся платежки украинцев

В ходе заседания отмечалось, что рост тарифов приведет к увеличению суммы в платежках примерно на 60 грн для “среднестатистической семьи”.

– Такое решение предполагает рост платежки на водоснабжение и водоотвод для среднестатистической семьи около 60 грн. Это не слишком высокая цифра, но так мы обеспечим должную работу водоканалов и наличие воды в кране должного качества, — отметил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

Он добавил, что на потребителей, получающих субсидии, это решение не влияет, поскольку им автоматически пересчитают субсидии. И “никакого дополнительного бремени” для них не будет.

Киевводоканал уже обнародовал новые тарифы для жителей столицы. С 1 июля они вырастут на 10,75 грн (с НДС) – в общей сложности до 41,136 грн за кубометр, в том числе:

на централизованное водоснабжение – до 22,884 грн/кубометр с НДС;

на централизованный водоотвод – до 18,252 грн/кубометр с НДС.

По оценке Киевводоканала, расходы на среднестатистическую семью из трех человек, которые ежемесячно в среднем потребляют 6,5 кубометра холодной воды, возрастут на 69,88 грн в месяц.

В проекте решения НКРЭКУ приведены новые тарифы и для других водоканалов, однако без НДС:

В последний раз тарифы на водоснабжение в Украине повышали в декабре 2021 года, то есть еще до полномасштабной войны.

Как известно, с 1 июня в Украине выросли цены на электроэнергию для населения. Теперь действует единый тариф на электричество в 2,64 грн за кВт.

А с 30 июня в Украине начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Источник: НКРЭКУ, Киевводоканал

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