Эксперт рассказал, когда стабилизируются цены на топливо

Цены на моторное топливо стабилизируются в начале августа после того, как на рынок выйдут новые его партии с учетом акциза в структуре цены.

Об этом в понедельник, 10 июля, на брифинге рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

– Это произойдет, когда объемы топлива с новой налоговой нагрузкой, которые начали растамаживаться с 1 июля, полностью заместят собой старые запасы. По нашим ожиданиям, это произойдет в начале августа, – сказал эксперт.

По словам Куюна, определенным прогнозным индикативом для будущих цен на топливо на розничном рынке может послужить оптовый рынок, который гораздо быстрее реагирует на фискальные изменения.

– Оптовый рынок отличается тем, что там нет остатков у операторов, они работают очень быстро и очень быстро включают в цены все новые обстоятельства и факторы. Оптовый рынок начал расти еще в конце июня, и на сегодня имеем такую картину: по бензину А-95 цены увеличились на 7,74 грн/л, по дизтопливу — почти на 7 грн/л. В этом рынке новые налоги уже есть, и его можно проектировать и на будущие розничные цены, – отметил Куюн.

По данным консалтинговой группы, за первую неделю июля в рознице цена на А-95 в среднем выросла на 3 грн — до 47,90 грн/л, дизтопливо — на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, сжиженный газ — на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

– Основным фактором подорожания стал НДС, поскольку этот налог уплачивается сразу на момент продажи и сразу автоматически вступил в действие. Далее ожидаем, что цена будет постепенно расти уже за счет акциза, акцизный сбор уплачивается на момент пересечения границы, – пояснил эксперт.

Как он напомнил, налоговая нагрузка на моторные топлива с 1 июля увеличилась на А-95 — на 11 грн/л, дизтопливо — на 8 грн/л, сжиженный газ — на 3 грн/л.

По информации директора А-95, в июне в Украине был зафиксирован рекордный уровень импортных поставок дизтоплива с начала полномасштабной российской агрессии на уровне 650 тыс. тонн.

– Соответственно, это говорит о том, что трейдеры готовились к этому, привезли много топлива с низким налогом. Этот запас сейчас будет реализовываться, и постепенно на рынок будет поступать моторное топливо уже с новыми налогами. И когда эта ротация запасов завершится, тогда можно будет говорить о полной интеграции новых налогов в цену, – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, в середине марта 2022 года Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, направленный, в частности, на удержание цен на топливо. Согласно ему, временно, на период действия военного положения, на топливо устанавливали нулевой акциз и НДС в 7% вместо 20%.

Рада 21 сентября 2022 года приняла законопроект № 7668-д о возвращении акцизов на моторное топливо, установив их на бензин и дизель в размере EUR100 (здесь и далее — за 1 тыс. литров), на сжиженный газ, бутан и изобутан — EUR52, на альтернативное моторное топливо и биодизель — EUR100. НДС для всех видов топлива при этом остался на уровне 7%.

Однако, согласно этому документу, с 1 июля 2023 года уровень налогов на топливо вернулся к довоенному уровню: НДС — до 20%, акциз на бензин — до EUR213, на дизтопливо — до EUR140 за 1 тыс. л.

Источник : Укринформ

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