Експерт розповів, коли стабілізуються ціни на пальне

Ціни на пальне стабілізуються на початку серпня після того, як на ринок вийдуть нові його партії з урахуванням акцизу в структурі ціни.

Про це у понеділок, 10 липня, на брифінгу розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

– Це станеться, коли обсяги пального з новим податковим навантаженням, які почали розмитнюватися з 1 липня, повністю замістять собою старі запаси. За нашими очікуваннями, це відбудеться на початку серпня, – сказав експерт.

За словами Куюна, певним прогнозним індикативом для майбутніх цін на пальне на роздрібному ринку може послужити гуртовий ринок, який набагато швидше реагує на фіскальні зміни.

– Гуртовий ринок вирізняється тим, що там немає залишків у операторів, вони працюють дуже швидко і дуже швидко вносять у ціни всі нові обставини та фактори. Гуртовий ринок почав зростати ще наприкінці червня, і на сьогодні маємо таку картину: по бензину А-95 ціни збільшилися на 7,74 грн/л, по дизпаливу – майже на 7 грн/л. У цьому ринку нові податки вже є, і його можна проєктувати й на майбутні роздрібні ціни, – зауважив Куюн.

За даними консалтингової групи, за перший тиждень липня в роздробі ціна на А-95 у середньому зросла на 3 грн – до 47,90 грн/л, дизпаливо – на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, скраплений газ – на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

– Основним фактором подорожчання став ПДВ, оскільки цей податок сплачується одразу на момент продажу й автоматично набув чинності. Далі очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже коштом акцизу, акцизний збір сплачується на момент перетину кордону, – пояснив експерт.

Як він нагадав, податкове навантаження на моторні палива з 1 липня збільшилося на А-95 – на 11 грн/л, дизпаливо – на 8 грн/л, скраплений газ – на 3 грн/л.

За інформацією директора А-95, у червні в Україні було зафіксовано рекордний рівень імпортних поставок дизпалива з початку повномасштабної російської агресії на рівні 650 тис. тонн.

– Відповідно, це говорить про те, що трейдери готувалися до цього, привезли багато пального з низьким податком. Цей запас зараз буде реалізовуватися, і поступово на ринок буде надходити моторне паливо вже з новими податками. І коли ця ротація запасів завершиться, тоді можна буде говорити про повну інтеграцію нових податків у ціну, – резюмував експерт.

Як повідомлялося, у середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на паливо. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

Рада 21 вересня 2022 року ухвалила законопроєкт № 7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі – за 1 тис. літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан – EUR52, на альтернативне пальне і біодизель – EUR100. ПДВ для всіх видів палива залишився на рівні 7%.

Однак, згідно з цим документом, з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне повернувся до довоєнного рівня: ПДВ – до 20%, акциз на бензин – до EUR213, на дизпальне – до EUR140 за 1 тис. л.

Джерело : Укрінформ

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