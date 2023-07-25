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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинцев могут обязать работать дольше во время войны: кого это будет касаться

Документи, підписання паперів, робота, контракт, розлучення
Фото: Unsplash

Граждан Украины могут обязать работать дольше во время действия военного положения. Соответствующие правила предусмотрены принятым в марте 2022 года законом.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда. По актуальным данным, допускается увеличение рабочей недели до 60 часов.

В то же время продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов — то есть один выходной вместо установленных двух.

Согласно принятому закону, речь идет о работниках занятых на объектах критической инфраструктуры (сферы обороны, обеспечения жизнедеятельности населения и других в Украине).

Однако стоит отметить, что в случае принятия решения об увеличении рабочего времени, работодатель обязан платить больше наемным сотрудникам, пропорционально увеличению нормы труда.

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Война в Украине, Деньги, Закон, Зарплати в Україні, працевлаштування, Робота
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