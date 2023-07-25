Украинцев могут обязать работать дольше во время войны: кого это будет касаться
Граждан Украины могут обязать работать дольше во время действия военного положения. Соответствующие правила предусмотрены принятым в марте 2022 года законом.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда. По актуальным данным, допускается увеличение рабочей недели до 60 часов.
В то же время продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов — то есть один выходной вместо установленных двух.
Согласно принятому закону, речь идет о работниках занятых на объектах критической инфраструктуры (сферы обороны, обеспечения жизнедеятельности населения и других в Украине).
Однако стоит отметить, что в случае принятия решения об увеличении рабочего времени, работодатель обязан платить больше наемным сотрудникам, пропорционально увеличению нормы труда.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик