Українців можуть зобов’язати працювати довше під час війни: кого це стосуватиметься
Громадян України можуть зобов’язати працювати довше під час дії воєнного стану. Відповідні правила передбачені ухваленим у березні 2022 року законом.
Про це повідомляє Державна служба України з питань праці. За актуальними даними, допускається збільшення робочого тижня до 60 годин.
Водночас тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин – тобто один вихідний замість установлених двох.
Згідно з ухваленим законом, йдеться про працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (сфери оборони, забезпечення життєдіяльності населення та інших в Україні).
Проте варто зазначити, що у разі ухвалення рішення про збільшення робочого часу, роботодавець зобов’язаний платити більше найманим співробітникам, пропорційно до збільшення норми праці.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик