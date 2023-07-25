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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українців можуть зобов’язати працювати довше під час війни: кого це стосуватиметься

Документи, підписання паперів, робота, контракт, розлучення
Фото: Unsplash

Громадян України можуть зобов’язати працювати довше під час дії воєнного стану. Відповідні правила передбачені ухваленим у березні 2022 року законом.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці. За актуальними даними, допускається збільшення робочого тижня до 60 годин.

Водночас тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин – тобто один вихідний замість установлених двох.

Згідно з ухваленим законом, йдеться про працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (сфери оборони, забезпечення життєдіяльності населення та інших в Україні).

Проте варто зазначити, що у разі ухвалення рішення про збільшення робочого часу, роботодавець зобов’язаний платити більше найманим співробітникам, пропорційно до збільшення норми праці.

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Війна в Україні, Гроші, Закон, Зарплати в Україні, працевлаштування, Робота
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