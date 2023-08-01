Цена на бензин в августе вырастет на 1-2 гривны: эксперт назвал причины

Рост цен на автомобильное топливо в течение августа будет, но он не будет резким, а будет расти постепенно.

С такой оценкой в эфире национального телемарафона Єдині новини выступил экономист и советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его мнению, до конца августа вряд ли будет серьезная динамика по ценам на бензин.

— Я бы прогнозировал одну или две гривны, которые могут добавиться, но не в течение недели, а в течение всего месяца будет происходить добавление, — сказал он.

Эксперт объясняет, что постепенный рост цен связан с тем, что нефти нужно время на выработку, когда кроме добычи новой продукции, есть еще и запасы, которые нужно переработать и поставить на АЗС и другие точки распределения, откуда топливо пойдет к потребителю.

— То есть там не идет динамика, что вот завтра должна быть изменена цена, потому что кто-то сократил добычу нефти. Поэтому и вырастает цена. Так работает спрос и предложение, — говорит он.

Устенко добавил, что когда в прошлом году наблюдался рост цен на бензин, то тогда ценник равнялся стоимости топлива на мировых рынках.

— То, что оно у нас меняется, то эти изменения связаны с тем, что было изменено и возвращено на довоенный период времени законодательство, которое касалось НДС, — говорит он.

Напомним, по состоянию на утро 29 июля в сетях АЗС цены на бензин и автогаз не изменились, впрочем стоимость дизельного топлива несущественно выросла.

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