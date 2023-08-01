Ціна на бензин у серпні зросте на 1-2 гривні: експерт назвав причини
Ріст цін на автомобільне пальне протягом серпня буде, але він не буде різким, а зростатиме поступово.
З такою оцінкою в ефірі національного телемарафону Єдині новини виступив економіст та радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
На його думку, до кінця серпня навряд буде серйозна динаміка щодо цін на бензин.
– Я б прогнозував одну чи дві гривні, які можуть додатись, але не протягом тижня, а протягом усього місяця відбуватиметься це додавання, – сказав він.
Експерт пояснює, що поступовий ріст цін пов’язаний із тим, що нафті потрібен час на вироблення, коли ж крім видобутку нової продукції, є ще й запаси, які потрібно переробити і поставити на АЗС та інші точки розподілу, звідки пальне піде до споживача.
– Тобто там не йде динаміка, що от вже завтра має бути змінена ціна, бо хтось скоротив добування нафти. Тому і виростає ціна. Так працює попит і пропозиція, – каже він.
Устенко додав, що коли торік спостерігався ріст цін на бензин, то тоді цінник дорівнював вартості пального на світових ринках.
– Те, що воно в нас змінюється, то ці зміни пов’язані із тим, що було змінено і повернуто на довійськовий період часу законодавство, яке стосувалось ПДВ, – каже він.
Нагадаємо, станом на ранок 29 липня в мережах АЗС ціни на бензин та автогаз не змінились, втім вартість дизельного пального несуттєво зросла.
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