Рост зарплат и конкуренции: НБУ дал прогноз для рынка труда в Украине

В Национальном банке Украины прогнозируют рост заработных плат и дальнейшее оживление конкуренции за работников в 2023 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ по итогам июля.

Рост зарплат

Согласно прогнозу, средняя номинальная зарплата в Украине в текущем году вырастет на 19,6%. Речь идет о фактической заработной плате, которая измеряется в деньгах и которую получают на руки работники.

В то же время, реальная зарплата в среднем вырастет на 3,9%. НБУ несколько улучшил прогноз по сравнению с апрелем: тогда ожидался рост реальной зарплаты на 3,7% в течение этого года.

Под реальной заработной платой подразумевается количество товаров и услуг, которые человек может приобрести на номинальную зарплату. Это фактически покупательная способность, которая зависит от номинальной зарплаты и уровня инфляции.

– Рост трудовых доходов возобновится уже в этом году, а в дальнейшем будет ускоряться, – подчеркнули в НБУ.

На 2024 год Нацбанк прогнозирует рост номинальной зарплаты на 16,1%, а реальной – на 5,2%. В 2025 году номинальная зарплата может вырасти на 12,8%, а реальная – на 5,4%.

Конкуренция за работников

Оживление экономики Украины приведет к росту спроса на работников.

В отчете отмечается, что конкуренция предприятий за квалифицированных специалистов, экономическая активность и выплаты в бюджетном секторе (в частности, военнослужащим) “обусловили определенное улучшение финансового положения” украинцев.

Налоговые данные и уровень зарплат, которые предлагаются в вакансиях на сайтах поиска работы, свидетельствуют о росте номинальной зарплаты.

– А по данным о выплате зарплат на карточки банков – росла и оплата труда в реальном измерении (реальная зарплата, — Ред.). Это, в частности, объясняется замедлением инфляции… Рост расходов на оплату труда будет продолжаться, — уточнили в НБУ.

С начала 2023 года наивысший спрос наблюдался на специальности, связанные с приспособлением бизнеса к условиям войны. Среди новых вакансий преобладали рабочие профессии, логистика, а также продажи и закупки.

По данным НБУ, также растет количество вакансий в сферах здравоохранения и образования, в розничной торговле и сфере услуг. Это может быть следствием масштабного выезда украинцев за границу из-за войны: прежде всего женщин, которые преобладали в указанных секторах.

Более низкий спрос остается на работников гуманитарно-культурного направления, в сферах административного управления, IT и строительства.

– Восстановление экономики обусловит дальнейшее оживление спроса на рабочую силу, что на фоне все еще высокой инфляции будет поддерживать значительные темпы роста номинальных трудовых доходов, особенно в секторах, где будет возникать дефицит квалифицированной рабочей силы, – прогнозируют в НБУ.

После войны конкуренция за работников может еще больше усилиться: подключатся зарубежные работодатели.

Уровень безработицы

В Национальном банке отмечают, что уровень безработицы в Украине будет постепенно сокращаться: до 19% в 2023 году, до 16,9% и 14,4% соответственно в следующих годах.

Этому будет способствовать постепенное возобновление экономической активности в условиях войны.

Однако уровень безработицы все же будет выше, чем до полномасштабного вторжения РФ: из-за значительных диспропорций на рынке труда. Так, экономика Украины восстанавливается неравномерно в разных секторах и регионах.

Источник : НБУ

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