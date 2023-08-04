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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зростання зарплат та конкуренції: НБУ дав прогноз для ринку праці в Україні

Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Фото: Pixabay

У Національному банку України прогнозують зростання заробітних плат та подальше пожвавлення конкуренції за працівників у 2023 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за підсумками липня.

Зростання зарплат

Згідно з прогнозом, середня номінальна зарплата в Україні цього року зросте на 19,6%. Йдеться про фактичну заробітну плату, яка вимірюється в грошах і яку отримують на руки працівники.

Водночас реальна зарплата в середньому зросте на 3,9%. НБУ дещо покращив прогноз у порівнянні з квітнем: тоді очікувалося зростання реальної зарплати на 3,7% протягом цього року.

Під реальною заробітною платою мається на увазі кількість товарів і послуг, яку людина може придбати на номінальну зарплату. Тобто це фактично купівельна спроможність, яка залежить від номінальної зарплати та рівня інфляції.

– Зростання трудових доходів відновиться вже цього року, а надалі пришвидшуватиметься, – наголосили в НБУ.

На 2024 рік Нацбанк прогнозує зростання номінальної зарплати на 16,1%, а реальної – на 5,2%. У 2025 році номінальна зарплата може зрости на 12,8%, а реальна – на 5,4%.

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Конкуренція за працівників

Пожвавлення економіки України спричинить зростання попиту на працівників.

У звіті зазначається, що конкуренція підприємств за кваліфікованих фахівців, економічна активність та виплати у бюджетному секторі (зокрема, військовослужбовцям) “зумовили певне поліпшення фінансового стану” українців.

Податкові дані та рівень зарплат, що пропонуються у вакансіях на сайтах пошуку роботи, свідчать про зростання номінальної зарплати.

– А за даними щодо виплат зарплат на картки банків – зростала й оплата праці у реальному вимірі (реальна зарплата, – Ред.). Це, зокрема, пояснюється сповільненням інфляції… Зростання витрат на оплату праці триватиме, – уточнили в НБУ.

З початку 2023 року найвищий попит спостерігався на спеціальності, пов’язані з пристосуванням бізнесу до умов війни. Серед нових вакансій переважали робітничі професії, логістика, а також продажі і закупівлі.

За даними НБУ, також зростає кількість вакансій у сферах охорони здоров’я та освіти, у роздрібній торгівлі та сфері послуг. Це може бути наслідком масштабного виїзду українців за кордон через війну: насамперед жінок, які переважали в зазначених секторах.

Нижчий попит залишається на працівників гуманітарно-культурного напрямку, в сферах адміністративного управління, ІТ та будівництва.

– Відновлення економіки зумовить подальше пожвавлення попиту на робочу силу, що на тлі все ще високої інфляції підтримуватиме значні темпи зростання номінальних трудових доходів, особливо в секторах, де виникатиме дефіцит кваліфікованої робочої сили, – прогнозують в НБУ.

Після війни конкуренція за працівників може ще більше посилитися: підключаться закордонні роботодавці.

Рівень безробіття

У Національному банку зазначають, що рівень безробіття в Україні поступово скорочуватиметься: до 19% у 2023 році, до 16,9% та 14,4% відповідно в наступних роках.

Цьому сприятиме поступове відновлення економічної активності в умовах війни.

Проте рівень безробіття все ж буде вищим, ніж до повномасштабного вторгнення РФ: через значні диспропорції на ринку праці. Так, економіка України відновлюється нерівномірно в різних секторах та регіонах.

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Джерело: НБУ
Війна в Україні, Економіка України, Зарплати, Зарплати в Україні, Нацбанк, НБУ, прогноз
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