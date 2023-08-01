Из-за вынужденного выезда украинцев за границу бюджет теряет $2 млрд ежемесячно – Минфин

Из-за вынужденного выезда миллионов украинцев за границу государственный бюджет Украины теряет около $2 млрд ежемесячно. Это средства, которые наши граждане тратят на товары и услуги в других странах.

Такие данные озвучил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Некоторые граждане продолжают работать дистанционно, то есть получают зарплату в Украине, но тратят эти средства в странах, где получили убежище. Соответственно, деньги не поступают в украинский бюджет.

По словам Марченко, Национальный банк Украины уже подсчитал суммы бюджетных потерь из-за вынужденной миграции населения.

– Наши вынужденные мигранты – это то, что мы хотели бы вернуть в Украину. Есть оценки Нацбанка по расчетам граждан Украины за границей. Эти расчеты составляют $2 млрд ежемесячно. И это, конечно, средства, которые “вымываются” из экономики страны и вкладываются в экономики стран, приютивших наших мигрантов, — подчеркнул Марченко.

Он добавил, что единственный способ исправить ситуацию – создать условия для безопасного возвращения украинцев домой и их трудоустройства в Украине.

Ранее академик и директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова называла катастрофической ситуацию с выездом украинцев за границу из-за войны. Ведь выехали в основном молодые женщины с детьми.

Поэтому усиливается демографическое старение, что значительно повысит нагрузку на трудоспособное население Украины.

По словам Либановой, в 2023 году ожидается катастрофическое падение рождаемости.

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