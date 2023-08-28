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Экономика
Юлия Соколова, редактор ленты

Тарифы на отопление в 2023-2024: обнародован текст постановления Кабмина

Опалення
Фото: УНИАН

Тарифы на тепло для населения не изменятся в новом отопительном сезоне. Кабинет министров продлил действие ПСО для производителей тепла до середины апреля 2024 года.

Об этом свидетельствует постановление №896, обнародованное на сайте правительства.

ПСО – это возложение специальных обязанностей на участников рынка природного газа для его поставок производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям.

Действие ПСО для производителей тепла продлили до 15 апреля следующего года. Поэтому производители тепла для населения будут и дальше платить за газ 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). Соответственно, тарифы для украинцев не вырастут.

Стоимость газа с НДС для производителей тепла, которые обеспечивают бюджетные учреждения, останется на уровне 16 390 грн.

В то же время производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо по рыночным ценам.

Ориентиром для рыночной цены будут результаты электронных торгов на Украинской энергетической бирже. Речь идет о средневзвешенной цене, которая сложилась в месяце, предшествующем месяцу поставок. При отсутствии биржевых торгов цена останется на уровне предыдущего месяца.

До сих пор стоимость газа для нельготных категорий была зафиксирована на уровне 38,325 тыс. грн за тысячу кубометров. По данным издания Экономическая правда, теперь она будет отражать рыночный уровень и по состоянию на сентябрь ориентировочно составит 19,826 тыс. грн за тысячу кубометров (т. е. почти вдвое меньше предыдущей).

Кроме того, правительство прописало, что теплоснабжающие и теплогенерирующие предприятия смогут оставлять 35% средств, полученных от потребителей тепла.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что тарифы на тепло для населения во время следующего отопительного сезона будут оставаться неизменными.

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Источник: Экономическая правда

Источник: Кабмин, Верховная Рада
Кабінет міністрів, Отопительный сезон, тарифи на тепло, теплопостачання
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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