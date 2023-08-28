Тарифи на опалення у 2023-2024: оприлюднено текст постанови Кабміну

Тарифи на тепло для населення не зміняться в новому опалювальному сезоні. Кабінет міністрів продовжив дію ПСО для виробників тепла до середини квітня 2024 року.

Про це свідчить постанова №896, оприлюднена на сайті уряду.

ПСО – це покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку природного газу для його постачання виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

Дію ПСО для виробників тепла продовжили до 15 квітня наступного року. Тому виробники тепла для населення й надалі платитимуть за газ 7 420 грн за тисячу кубометрів (із ПДВ). Відповідно, тарифи для українців не зростуть.

А вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 грн.

Водночас виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо за ринковими цінами.

Орієнтиром для ринкової ціни будуть результати електронних торгів на Українській енергетичній біржі. Йдеться про середньозважену ціну, що склалася в місяці, який передує місяцю постачання. У разі відсутності біржових торгів ціна залишиться на рівні попереднього місяця.

Досі вартість газу для непільгових категорій була зафіксована на рівні 38,325 тис. грн за тисячу кубометрів. За даними видання Економічна правда, тепер вона відображатиме ринковий рівень і станом на вересень орієнтовно становитиме 19,826 тис. грн за тисячу кубометрів (тобто майже вдвічі менше за попередню).

Крім того, уряд прописав, що теплопостачальні та теплогенеруючі підприємства зможуть залишати 35% коштів, отриманих від споживачів тепла.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що тарифи на тепло для населення під час наступного опалювального сезону залишатимуться незмінними.

Джерело: Економічна правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.