Готовимся к зиме! Что нужно знать об отопительном сезоне

На календаре – жаркий август. Но именно сейчас пора проверить свою готовность к зиме. Несмотря на войну, тепловики активно готовятся к сезону: ремонтируют оборудование и сети. Но хлопот добавляет угроза обстрелов, так что местные общины адаптируют свои коммунальные системы под военные вызовы.

В Новояворовске Львовской области вместо старых ржавых труб сейчас прокладывают новые, современные. Они должны уберечь от огромных потерь тепла, ранее в буквальном смысле уходящего в землю. Но до наступления холодов тепловики должны отремонтировать не только изношенные или поврежденные теплосети и оборудование, но и сформировать запасы, которые понадобятся в случае аварий.

Фактор безопасности – ключевой в подготовке к следующей зиме, констатируют специалисты. Поэтому защите персонала и оборудования уделяют особое внимание.

Несмотря на тяжелый труд тепловиков, следующая зима обещает быть не легче предыдущей. Россия ведь может усилить свой террор против украинской энергетики. Поэтому общины должны быть готовы и к аварийным отключениям. Чтобы они не были критичны для людей, города закупают резервное топливо, генераторы и мобильные котельные. Они полезны тем, что передвижные, производят одновременно и электричество, и тепло. А еще могут работать как на газе, так и на альтернативном топливе – древесине.

Не менее важно и повышение уровня энергоэффективности. Хорошо утепленный дом будет дольше сохранять тепло даже в случае аварий на котельной или сети. А индивидуальный тепловой пункт позволит потреблять тепло гораздо эффективнее.

Потреблять экономно призывают и людей с индивидуальными газовыми котлами. Так что будет не лишним сделать профилактику имеющегося оборудования, а то и установить более эффективное. А еще следует качественно утеплить жилье. Такие инвестиции в энергоэффективность обязательно окупятся.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.