Тарифи на тепло не змінюватимуть до кінця наступного опалювального сезону – рішення Кабміну

Уряд України підтримав рішення продовжити незмінність тарифів на тепло для населення під час наступного опалювального сезону.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у вівторок, 22 серпня.

– Сьогодні уряд продовжує дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів, – заявив він.

Глава уряду додав, що зазначене рішення є частиною комплексних заходів з підготовки до зими.

– Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів. Працюємо солідарно, оперативно, ефективно заради нашої перемоги над ворогом і для добробуту всіх українців, – повідомив Шмигаль.

Разом із тим представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив, що зміни до постанови про заборону збільшення тарифів на тепло будуть діяти до 15 квітня 2024 року включно.

Також під час засідання уряду Шмигаль розповів, якими є ключові питання щодо розбудови відносин з державами Євросоюзу на кордоні України з ЄС, а також про відбудову міст та селищ, як постраждали від підриву Росією Каховської греблі.

Джерело : Урядовий портал

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