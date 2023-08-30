Долар та євро в обмінниках банків продовжують дешевшати: курс валют 30 серпня

У середу, 30 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,52 грн/€1. Вартість євро від учора не змінилась.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 30.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,5 41,5 Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,60 41,60 Долар 37,50 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 41,10 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,00 41,80 Долар 37,85 38,75

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,80 41,90 Долар 37,50 38,40

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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