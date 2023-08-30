Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Долар та євро в обмінниках банків продовжують дешевшати: курс валют 30 серпня
У середу, 30 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,52 грн/€1. Вартість євро від учора не змінилась.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 30.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,60
|Долар
|37,50
|38,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|41,10
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,80
|Долар
|37,85
|38,75
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|41,90
|Долар
|37,50
|38,40
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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