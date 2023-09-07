Часто не перекрывают инфляцию. В НБУ оценили темпы роста зарплат

В частном секторе ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда остается сложной, поскольку повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка Украины за сентябрь 2023 года.

— Оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения в целом давило в сторону роста номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств. Однако из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной, — говорится в отчете.

НБУ также приводит данные опроса Института экономических исследований и политических консультаций, согласно которым в I полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату.

А те, кто это сделал, а таких 34%, в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении.

Кроме того, только 14% предприятий планируют повышать зарплату до конца года, 40% не планируют и 46% — не определились.

В проекте госбюджета на 2024 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2024 года до 7,1 тыс. грн (сейчас 6,7 тыс. грн), а с 1 июля — до 8 тыс. грн в месяц.

Источник : НБУ

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