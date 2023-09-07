Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Часто не перекрывают инфляцию. В НБУ оценили темпы роста зарплат

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

В частном секторе ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда остается сложной, поскольку повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

Об этом говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка Украины за сентябрь 2023 года.

— Оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения в целом давило в сторону роста номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств. Однако из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной, — говорится в отчете.

НБУ также приводит данные опроса Института экономических исследований и политических консультаций, согласно которым в I полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату.

А те, кто это сделал, а таких 34%, в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении.

Кроме того, только 14% предприятий планируют повышать зарплату до конца года, 40% не планируют и 46% — не определились.

Читайте также
Рост зарплат и конкуренции: НБУ дал прогноз для рынка труда в Украине
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець

В проекте госбюджета на 2024 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2024 года до 7,1 тыс. грн (сейчас 6,7 тыс. грн), а с 1 июля — до 8 тыс. грн в месяц.

Источник: НБУ
Інфляція, Зарплати в Україні, Минимальная зарплата, НБУ, Середня зарплата
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
За август международные резервы Украины уменьшились на 3,2%: НБУ назвал причину
НБУ
Посвящение непобедимости и силе духа: НБУ презентовал памятную монету Военная разведка Украины
Часто не перекрывают инфляцию. В НБУ оценили темпы роста зарплат
После войны на инфляцию будет влиять корректировка коммунальных тарифов – НБУ
НБУ
Минфин предлагает дважды поднять минимальную зарплату в 2024 году: с 1 января и с 1 июля
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Выйдут из обращения через месяц. В НБУ рассказали, где можно обменять монеты и купюры до 2003 г. выпуска
копійки, монети

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
Часто не перекрывают инфляцию. В НБУ оценили темпы роста зарплат
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Часто не перекрывают инфляцию. В НБУ оценили темпы роста зарплат
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Часто не перекрывают инфляцию. В НБУ оценили темпы роста зарплат
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Часто не перекрывают инфляцию. В НБУ оценили темпы роста зарплат
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь