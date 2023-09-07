Часто не перекривають інфляцію. У НБУ оцінили темпи зростання зарплат

У приватному секторі ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці залишається складною, оскільки підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію.

Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку України за вересень 2023 року.

– Пожвавлення попиту на робочу силу в умовах складнощів із пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції загалом тиснуло в бік зростання номінальних заробітних плат. Виплати з бюджету також підтримують доходи домогосподарств. Проте через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною, – йдеться у звіті.

НБУ також наводить дані опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, згідно з якими у І півріччі 2023 року більшість підприємств (59%) не змінювали зарплату.

А ті, хто це зробив, а таких 34%, у середньому збільшили її на 12% з початку року в номінальному вимірі.

Окрім того, лише 14% підприємств планують підвищувати зарплату до кінця року, 40% не планують і 46% – не визначились.

У проєкті держбюджету на 2024 рік передбачено підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня 2024 року до 7,1 тис. грн (зараз 6,7 тис. грн), а з 1 липня – до 8 тис. грн на місяць.

Джерело : НБУ

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