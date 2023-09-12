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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ціна на газ, тепло та гарячу воду залишиться без змін цієї зими – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Важливо, що Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від Нафтогазу обсяги блакитного палива за фіксованою ціною – 7,4 грн за куб. м, – сказав прем’єр.

Шмигаль пояснив, що це та пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи.

Зараз дивляться

– Наразі триває укладання договорів між Нафтогазом і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані, – додав він.

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Денис Шмигаль

Денис Шмигаль, Комунальні тарифи, Опалювальний сезон, Тарифи, тарифи на тепло
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