Более прочная ПВО и собственный газ: Шмыгаль рассказал, как подготовились к зиме
Грядущая зима должна быть проще для украинской энергетики, чем предыдущая, и для этого есть веские основания, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства во время выступления на форуме Будущее украинской энергетики назвал шесть факторов, которые обеспечивают ее стабильность:
1) Украина сегодня имеет лучшую систему ПВО. Шмыгаль заверил, что к зиме она будет еще крепче и эффективнее в борьбе с воздушными атаками со стороны РФ.
2) У России стало меньше ракет. Агрессор продолжает их производить, но эти возможности значительно ниже, чем врагу хотелось бы.
3) Проведена большая ремонтная кампания. Сейчас в работе семь атомных энергоблоков и два на подходе. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут готовы к началу отопительного сезона. Также отремонтировано более 80% магистральных сетей.
4) Защита энергообъектов. Украина реализует проекты, которые до сих пор никто в мире не делал. Продолжается также децентрализация энергосистемы.
5) Системная работа с международными партнерами, от которых получили $2,3 млрд на восстановление и защиту энергетики. Расширили возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое — с 500 МВт до 1200 МВт.
6) Достаточное количество энергоресурсов. Увеличили добычу и впервые пройдем зиму за счет собственного газа. Сейчас в хранилище 15 млрд кубометров газа.
В Укрэнерго ранее также заверили, что магистральная сеть к зиме практически готова, продолжается наращивание запаса прочности, чтобы иметь резерв в энергосистеме. В то же время не исключают, что вероятные массированные обстрелы могут изменить ситуацию, поэтому энергетики рассматривают даже худшие сценарии.
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко