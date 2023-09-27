Более прочная ПВО и собственный газ: Шмыгаль рассказал, как подготовились к зиме

Грядущая зима должна быть проще для украинской энергетики, чем предыдущая, и для этого есть веские основания, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства во время выступления на форуме Будущее украинской энергетики назвал шесть факторов, которые обеспечивают ее стабильность:

1) Украина сегодня имеет лучшую систему ПВО. Шмыгаль заверил, что к зиме она будет еще крепче и эффективнее в борьбе с воздушными атаками со стороны РФ.

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2) У России стало меньше ракет. Агрессор продолжает их производить, но эти возможности значительно ниже, чем врагу хотелось бы.

3) Проведена большая ремонтная кампания. Сейчас в работе семь атомных энергоблоков и два на подходе. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут готовы к началу отопительного сезона. Также отремонтировано более 80% магистральных сетей.

4) Защита энергообъектов. Украина реализует проекты, которые до сих пор никто в мире не делал. Продолжается также децентрализация энергосистемы.

5) Системная работа с международными партнерами, от которых получили $2,3 млрд на восстановление и защиту энергетики. Расширили возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое — с 500 МВт до 1200 МВт.

6) Достаточное количество энергоресурсов. Увеличили добычу и впервые пройдем зиму за счет собственного газа. Сейчас в хранилище 15 млрд кубометров газа.

В Укрэнерго ранее также заверили, что магистральная сеть к зиме практически готова, продолжается наращивание запаса прочности, чтобы иметь резерв в энергосистеме. В то же время не исключают, что вероятные массированные обстрелы могут изменить ситуацию, поэтому энергетики рассматривают даже худшие сценарии.

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