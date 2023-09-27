Міцніша ППО та власний газ: Шмигаль розповів, як підготувалися до зими
Прийдешня зима має бути простішою для української енергетики, ніж попередня, і для цього є вагомі підстави, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Глава уряду назвав шість факторів, які забезпечують її стабільність, під час виступу на форумі Майбутнє української енергетики:
1) Україна сьогодні має кращу систему ППО. Шмигаль запевнив, що до зими вона буде ще міцнішою та ефективнішою у боротьбі з повітряними атаками з боку РФ.
2) У Росії стало менше ракет. Агресор продовжує їх виробляти, але ці спроможності значно нижчі, ніж ворогу хотілося б.
3) Проведена велика ремонтна кампанія. Наразі в роботі сім атомних енергоблоків та два на підході. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть готові до початку опалювального сезону. Також відремонтовано понад 80% магістральних мереж.
4) Захист енергооб’єктів. Україна реалізує проєкти, які досі ніхто у світі не робив. Триває також децентралізація енергосистеми.
5) Системна робота з міжнародними партнерами, від яких отримали $2,3 млрд на відновлення та захист енергетики. Розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі – з 500 МВт до 1200 МВт.
6) Достатня кількість енергоресурсів. Збільшили видобуток і вперше пройдемо зиму за рахунок власного газу. Наразі у сховищах 15 млрд кубометрів газу.
В Укренерго раніше також запевнили, що магістральна мережа до зими практично готова, продовжується нарощування запасу міцності, щоб мати резерв в енергосистемі. Водночас не виключають, що ймовірні масовані обстріли можуть змінити ситуацію, тому енергетики розглядають навіть найгірші сценарії.
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко