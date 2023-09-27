Міцніша ППО та власний газ: Шмигаль розповів, як підготувалися до зими

Прийдешня зима має бути простішою для української енергетики, ніж попередня, і для цього є вагомі підстави, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду назвав шість факторів, які забезпечують її стабільність, під час виступу на форумі Майбутнє української енергетики:

1) Україна сьогодні має кращу систему ППО. Шмигаль запевнив, що до зими вона буде ще міцнішою та ефективнішою у боротьбі з повітряними атаками з боку РФ.

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2) У Росії стало менше ракет. Агресор продовжує їх виробляти, але ці спроможності значно нижчі, ніж ворогу хотілося б.

3) Проведена велика ремонтна кампанія. Наразі в роботі сім атомних енергоблоків та два на підході. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть готові до початку опалювального сезону. Також відремонтовано понад 80% магістральних мереж.

4) Захист енергооб’єктів. Україна реалізує проєкти, які досі ніхто у світі не робив. Триває також децентралізація енергосистеми.

5) Системна робота з міжнародними партнерами, від яких отримали $2,3 млрд на відновлення та захист енергетики. Розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі – з 500 МВт до 1200 МВт.

6) Достатня кількість енергоресурсів. Збільшили видобуток і вперше пройдемо зиму за рахунок власного газу. Наразі у сховищах 15 млрд кубометрів газу.

В Укренерго раніше також запевнили, що магістральна мережа до зими практично готова, продовжується нарощування запасу міцності, щоб мати резерв в енергосистемі. Водночас не виключають, що ймовірні масовані обстріли можуть змінити ситуацію, тому енергетики розглядають навіть найгірші сценарії.

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