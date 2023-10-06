Задолженность по коммуналке во время войны: могут ли отключить услуги

Сейчас все больше украинцев оказываются за чертой бедности из-за войны и оплачивать тарифы становится все сложнее. Что будет за задолженность по коммунальным услугам во время войны и могут ли заблокировать счета из-за этого — Факты ICTV расспросили у адвоката адвокатского объединения Constructive lawyers Александра Босенко.

Могут ли заблокировать счета за неуплату коммуналки?

Военное положение не освобождает украинцев от уплаты за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. В таком случае и счета не блокируются. Также прекращать предоставление коммунальных услуг в случае непогашения задолженности по платежам не будут.

— Информация касается целого (не разрушенного жилья) на подконтрольной Украине территории, — отмечает эксперт.

Он уточняет, что в условиях военного положения Кабмин постановлением от 5 марта 2022 года запретил начислять и взымать:

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штрафы,

пеню,

инфляционные начисления,

проценты годовые за задолженность.

— Также запрещено прекращать или останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг человеку в случае неуплаты или оплаты платежей не в полном объеме, — говорит Босенко.

Что делать, если штраф начислили?

Сначала нужно письменно обратиться в соответствующую структуру, которая насчитала задолженность, например, в Киеве можно это делать и в онлайн режиме через ЦКС. Далее производится перерасчет, фактически отменяется штраф.

Если не помогло, то придется решать вопрос через суд.

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