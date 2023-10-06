Задолженность по коммуналке во время войны: могут ли отключить услуги
Сейчас все больше украинцев оказываются за чертой бедности из-за войны и оплачивать тарифы становится все сложнее. Что будет за задолженность по коммунальным услугам во время войны и могут ли заблокировать счета из-за этого — Факты ICTV расспросили у адвоката адвокатского объединения Constructive lawyers Александра Босенко.
Могут ли заблокировать счета за неуплату коммуналки?
Военное положение не освобождает украинцев от уплаты за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. В таком случае и счета не блокируются. Также прекращать предоставление коммунальных услуг в случае непогашения задолженности по платежам не будут.
— Информация касается целого (не разрушенного жилья) на подконтрольной Украине территории, — отмечает эксперт.
Он уточняет, что в условиях военного положения Кабмин постановлением от 5 марта 2022 года запретил начислять и взымать:
- штрафы,
- пеню,
- инфляционные начисления,
- проценты годовые за задолженность.
— Также запрещено прекращать или останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг человеку в случае неуплаты или оплаты платежей не в полном объеме, — говорит Босенко.
Что делать, если штраф начислили?
Сначала нужно письменно обратиться в соответствующую структуру, которая насчитала задолженность, например, в Киеве можно это делать и в онлайн режиме через ЦКС. Далее производится перерасчет, фактически отменяется штраф.
Если не помогло, то придется решать вопрос через суд.
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