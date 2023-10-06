Заборгованість по комуналці під час війни: чи можуть відключити послуги
Наразі все більше українців опиняються за межою бідності через війну і сплачувати платежі стає все складніше. Що буде за заборгованість по комунальним послугам під час війни та чи можуть заблокувати рахунки через це – Факти ICTV розпитали в адвоката адвокатського об’єднання Constructive lawyers Олександра Босенка.
Чи можуть заблокувати рахунки за несплату комуналки?
Воєнний стан не звільняє українців від сплати за комуналку, однак пеня та штрафи не нараховуються. У такому випадку і рахунки не блокуються. Також припиняти надання комунальних послуг у разі непогашення заборгованості по платежам не будуть.
– Інформація стосується цілого (не зруйнованого житла) на підконтрольній Україні території, – зазначає експерт.
Він уточнює, що в умовах воєнного стану Кабмін постановою від 5 березня 2022 року заборонив нараховувати та стягувати:
- штрафи,
- пеню,
- інфляційні нарахування,
- проценти річні за заборгованість.
– Також заборонено припиняти або зупиняти надання житлово-комунальних послуг людині у разі несплати або оплати платежів не в повному обсязі, – каже Босенко.
Що робити, якщо штраф нарахували?
Спочатку потрібно письмово звернутися до відповідної структури, яка нарахувала заборгованість, наприклад, в Києві можна це робити і в онлайн режимі через ЦКС. Далі проводиться перерахунок, фактично скасовується штраф.
Якщо не допомогло, то доведеться вирішувати питання через суд.
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