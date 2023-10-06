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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

В НБУ прогнозируют замедление инфляции осенью

Інфляція
Фото: Depositphotos

В августе потребительская инфляция в Украине резко замедлилась до 8,6% благодаря увеличению предложения овощей и фруктов нового урожая, в сентябре и октябре этот процесс продолжится, считают в Нацбанке.

Точной цифры по росту цен в сентябре нет, но, судя по графику в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за октябрь 2023 года, этот показатель ожидается примерно на уровне 7%.

— Устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых активов позволили НБУ перейти к режиму управляемой гибкости обменного курса, — говорится в обзоре.

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Аналитики считают, что увеличение производства овощей и арбузов благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах привели к стремительному снижению цен на эти культуры.

— Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом году, урожаев. Углубилось падение цен на подсолнечное масло вследствие снижения внешних цен и трудностей с экспортом, а в сентябре — дополнительно из-за более быстрого поступления предложения нового урожая, чем в прошлом году, на фоне благоприятной для сбора подсолнечника погоды, — отмечают в НБУ.

Снижение темпов роста цен на другие продукты, по данным Нацбанка, также происходило за счет уменьшения давления со стороны расходов бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий.

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ціни на продукти

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, дальнейшее поступление на рынок продукции урожая 2023 года, прежде всего овощей и фруктов, будет способствовать снижению потребительских цен в сентябре, а возможно, и в октябре-ноябре.

Источник: НБУ
Інфляція, Экономика Украины, НБУ, Цены, Ціни на продукти
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