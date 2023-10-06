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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

В НБУ прогнозують сповільнення інфляції восени

Інфляція
Фото: Depositphotos

У серпні споживча інфляція в Україні різко сповільнилася до 8,6% завдяки збільшенню пропозиції овочів та фруктів нового врожаю, у вересні та жовтні цей процес триватиме, вважають у Нацбанку.

Точної цифри щодо зростання цін у вересні немає, але, судячи з графіки у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді НБУ за жовтень 2023 року, цей показник очікується приблизно на рівні 7%.

– Стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих активів дали змогу НБУ перейти до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, – йдеться в огляді.

Зараз дивляться

Аналітики вважають, що збільшення виробництва овочів та кавунів завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах привели до стрімкого зниження цін на ці культури.

– Також тривало зниження цін на крупи та борошно на тлі низьких експортних цін та більших, ніж торік, врожаїв. Поглибилося падіння цін на соняшникову олію внаслідок зниження зовнішніх цін та труднощів з експортом, а у вересні – додатково через швидше надходження пропозиції нового урожаю, ніж торік, на тлі сприятливої для збору соняшника погоди, – зауважують в НБУ.

Зниження темпів зростання цін на інші продукти, за даними Нацбанку, також відбувалося завдяки зменшенню тиску з боку витрат бізнесу в умовах поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

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За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, подальше надходження на ринок продукції врожаю 2023 року, передусім овочів та фруктів, сприятиме зниженню споживчих цін у вересні, а можливо, і в жовтні-листопаді.

Джерело: НБУ
Інфляція, Економіка України, НБУ, Ціни, Ціни на продукти
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