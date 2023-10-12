В 2023 году инфляция будет на уровне 8-9% — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в 2023 году инфляция в Украине не будет превышать 9%.
Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме.
— Мы имеем инфляцию на уровне 8-9%. По году будем видеть, но я убежден, что она не будет выше, — заявил министр.
По его словам, дефицит бюджета все еще остается 20% ВВП, но Украина нашла, как его компенсировать. Так, если в прошлом году было получено $32 млрд грантов и льготных кредитов, то в этом году мы ожидаем получить $42 млрд без военной поддержки и других гуманитарных взносов.
Шмыгаль также добавил, что рост ВВП в этом году составит три и более процентов.
Ранее в Нацбанке сообщали, что в Украине продолжится снижение инфляции в течение ближайших лет. В то же время тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут ключевым инфляционным фактором в послевоенный период.
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