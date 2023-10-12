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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Украина получила от малой приватизации с начала года 4,5 млрд грн – Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина активно проводит малую приватизацию. В этом году Фонд госимущества уже реализовал объектов на 4,5 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

— Это большой показатель, даже по сравнению с мирным временем. Несмотря на войну, малая приватизация дает результаты. Правительство передало ФГИУ за время войны 2 200 государственных предприятий. Это огромное количество, — подчеркнул он.

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По словам Шмыгаля, планируется оставить в собственности государства до 200 критически важных для экономики страны предприятий, корпоратизировав их и назначив наблюдательные советы.

Процесс приватизации, в том числе и малой, по заданию президента Владимира Зеленского стартовал в сентябре 2022 года.

Речь идет о возможности выкупить объекты, которые годами простаивали, за справедливую цену и запустить на них рабочий процесс.

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Денис Шмыгаль, Экономика Украины, КМЕФ, Приватизація, ФДМ
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