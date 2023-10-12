У 2023 році інфляція буде на рівні 8-9% – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що у 2023 році інфляція в Україні не перевищуватиме 9%.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

– Ми маємо інфляцію на рівні 8-9%. По року будемо бачити, але я переконаний, що вона не буде вищою, – заявив міністр.

За його словами, дефіцит бюджету все ще залишається 20% ВВП, але Україна знайшла, як його компенсувати. Так, якщо минулого року було отримано $32 млрд грантів і пільгових кредитів, то цього року ми очікуємо отримати $42 млрд без військової підтримки та інших гуманітарних внесків.

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Шмигаль також додав, що зростання ВВП цього року становитиме три і більше відсотків.

Раніше в Нацбанку повідомляли, що в Україні продовжиться зниження інфляції протягом найближчих років. Водночас тарифи на житлово-комунальні послуги будуть ключовим інфляційним чинником у післявоєнний період.

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