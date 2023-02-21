Февраль, 21 в 17:44

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил порядок проведения электронных аукционов при продаже объектов крупной приватизации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на заседании правительства.

По его словам, антикоррупционная стратегия Кабмина состоит из трех ключевых элементов: диджитализации, дерегуляции и уменьшения роли государства в экономике.

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– Последний пункт предусматривает, что именно частный сектор должен быть драйвером для восстановления и роста, а государство должно быть его надежной опорой. Поэтому правительство продолжает реформу корпоративного управления и приватизацию, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что только с начала 2023 года во время малой приватизации удалось привлечь на открытых аукционах 747 млн грн. Теперь Кабмин решил урегулировать правила проведения большой приватизации.

– Правительство утверждает порядок проведения электронных аукционов во время большой приватизации. Делаем процесс более прозрачным, конкурентным и результативным, — подчеркнул Шмыгаль.

Как уточнил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, утвержденный сегодня порядок определяет:

механизм проведения электронных аукционов по объектам большой приватизации с использованием электронной торговой системы;

механизм установления победителя по итогам электронного аукциона;

размер и порядок внесения платы за участие в аукционе.

Как известно, в Украине с 1 сентября прошлого года запустили малую приватизацию, несмотря на полномасштабную войну.

В то же время Верховная Рада приняла закон, согласно которому в Украине не проводились аукционы по продаже объектов большой приватизации во время войны. Теперь Кабмин планирует запустить большую приватизацию.

Источник: Telegram-канал Тараса Мельничука