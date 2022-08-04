Август, 04 в 11:37

С 1 сентября этого года, несмотря на полномасштабную войну, в Украине планируют массово запустить процесс приватизации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с руководителями областей. Он уточнил, что задачу запустить приватизацию уже в сентябре поставил президент Владимир Зеленский.

– Для этого Верховная Рада приняла соответствующее законодательство, правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым, – заявил Шмыгаль.

Глава правительства также озвучил несколько направлений приватизации:

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1. Запуск малой приватизации в регионах. Появится возможность выкупить объекты, которые простаивают годами, и запустить на них рабочий процесс.

– Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу, — отметил Шмыгаль.

2. Приватизация в аграрном секторе, которая позволит аграриям расширить производство. Так, в начале сентября объявят аукционы на элеваторные мощности, а также комбинаты хлебопродуктов. В аукционах смогут, в частности, принять участие аграрии, которые испытывают дефицит мощностей.

Шмыгаль заверил, что государство запустит грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес создавать новые рабочие места.

Как известно, в конце июля Верховная Рада одобрила законопроект, направленный на приватизацию государственных активов (предприятий), которые приходят в упадок и простаивают. Согласно ожиданиям властей, новые собственники смогут восстановить их, модернизировать и развивать во благо украинской экономики.

Аукционы по продаже объектов крупной приватизации не планируются.