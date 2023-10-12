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Евро продолжает расти, доллар снова подешевел: курс валют на 12 октября

Гривня - долар
Фото: УНИАН

В четверг, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,64 грн/€1. Это на 4 копейки дороже, чем день назад.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,44 грн/$1. Он уменьшился на шесть копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 12.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,7 40,7
Доллар 37,15 37,75

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,70 40,00
Доллар 36,48 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41,30
Доллар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,45 40,35
Доллар 37,40 37,95

Отказ НБУ от фиксированного курса

С 3 октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.

В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.

Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.

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Евро продолжает расти, доллар снова подешевел: курс валют на 12 октября

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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