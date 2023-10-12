Евро продолжает расти, доллар снова подешевел: курс валют на 12 октября
В четверг, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,64 грн/€1. Это на 4 копейки дороже, чем день назад.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,44 грн/$1. Он уменьшился на шесть копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 12.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,7
|40,7
|Доллар
|37,15
|37,75
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,70
|40,00
|Доллар
|36,48
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41,30
|Доллар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,35
|Доллар
|37,40
|37,95
Отказ НБУ от фиксированного курса
С 3 октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.
При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.
В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.
Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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