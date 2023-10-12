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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро продовжує рости, долар знову подешевшав: курс валют на 12 жовтня

Гривня - долар
Фото: УНІАН

У четвер, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,64 грн/€1. Це на 4 копійки дорожче, ніж день тому.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,44 грн/$1. Він зменшився на шість копійок.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 12.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,7 40,7
Долар 37,15 37,75

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,70 40,00
Долар 36,48 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41,30
Долар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,45 40,35
Долар 37,40 37,95

Відмова НБУ від фіксованого курсу

Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.

У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.

Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.

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Євро продовжує рости, долар знову подешевшав: курс валют на 12 жовтня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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