Євро продовжує рости, долар знову подешевшав: курс валют на 12 жовтня
У четвер, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,64 грн/€1. Це на 4 копійки дорожче, ніж день тому.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,44 грн/$1. Він зменшився на шість копійок.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 12.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,7
|Долар
|37,15
|37,75
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,15
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,70
|40,00
|Долар
|36,48
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41,30
|Долар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,45
|40,35
|Долар
|37,40
|37,95
Відмова НБУ від фіксованого курсу
Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.
У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.
Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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