Зарплаты украинцев выросли на 25%: в каких отраслях заметнее всего

Размер среднемесячной зарплаты в Украине во втором квартале 2023 года составил 17 176 грн, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, наиболее заметно среднемесячная зарплата выросла у работников водного транспорта — на 83,1%, до 21 513 грн, в торговле — на 69,9%, до 20 663 грн, в авиационном транспорте — на 69,1%, до 29 661 грн.

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Наименьший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в таких отраслях: здравоохранения — на 9,2%, до 14 566 грн; образования — на 9,4%, до 13 027 грн; творчества, искусства и развлечений — на 12,1%, до 11 108 грн.

Самый высокий показатель средней заработной платы во II квартале зафиксирован в области информации и телекоммуникаций — 36 484 грн. Наименьший — среди работников библиотек, музеев и других учреждений культуры — 9 615 грн.

Напомним, 3 ноября правительство одобрило повышение минимальной заработной платы с 2024 года. Соответствующие изменения заложены в проекте государственного бюджета на следующий год.

Так, с 1 января 2024 года минимальная зарплата составит 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля — 8 тыс. грн. Также с 1 января вырастет прожиточный минимум до 2 920 грн.

Источник : Госслужба статистики Украины

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