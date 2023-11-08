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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зарплати українців зросли на 25%: у яких галузях найпомітніше

500 гривень
Фото: Pixabay

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у другому кварталі 2023 року становив 17 176 грн, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, найбільш помітно середньомісячна зарплата зросла у працівників водного транспорту – на 83,1%, до 21 513 грн, в торгівлі – на 69,9%, до 20 663 грн, в авіаційному транспорті – на 69,1%, до 29 661 грн.

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Найменше зростання середньомісячної заробітної плати зафіксоване в таких галузях: охорони здоров’я – на 9,2%, до 14 566 грн; освіти – на 9,4%, до 13 027 грн; творчості, мистецтва та розваг – на 12,1%, до 11 108 грн.

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Найвищий показник середньої заробітної плати в II кварталі зафіксований у галузі інформації та телекомунікацій – 36 484 грн. Найменший – серед працівників бібліотек, музеїв та інших закладів культури – 9 615 грн.

Нагадаємо, 3 листопада уряд схвалив підвищення мінімальної заробітної плати з 2024 року. Відповідні зміни закладено в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Так, з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме 7,1 тис. грн, а з 1 квітня – 8 тис. грн. Також із 1 січня зросте прожитковий мінімум до 2 920 грн.

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Джерело: Держстат
Економіка України, Зарплати в Україні, Середня зарплата, статистика
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