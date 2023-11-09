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Юлия Соколова, редактор ленты

Рада утвердила госбюджет на 2024 год

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В четверг, 9 ноября, Верховная Рада окончательно утвердила государственный бюджет Украины на 2024 год.

За документ №10000 проголосовали 276 нардепов.

Ключевые изменения в госбюджете-2024 ко второму чтению

Доходы государственного бюджета ко второму чтению выросли на 22,2 млрд грн – до 1,768 трлн грн. План по доходам увеличили за счет НДС с ввезенных в Украину товаров, налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы.

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Расходы остались почти такими же – 3,35 трлн грн.

Дефицит госбюджета уменьшили на 22 млрд грн. Он сейчас составляет 1,57 трлн грн.

Внешние заимствования снизили на 103,5 млрд (с $42,9 млрд до $41 млрд), чтобы согласовать с требованиями Международного валютного фонда.

Были скорректированы и макроэкономические показатели на 2024 год, представленные Министерством финансов:

  • Прогноз по реальному ВВП снизился до 4,6 % (в первом чтении было 5%).
  • Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%).
  • Средний курс гривны на год заложен на уровне 40,7 грн за $1 (было 41,4 грн за $1).

Держбюджет-2024

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Показатели госбюджета-2024

Как отметила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа, проект государственного бюджета-2024 претерпел минимальные изменения ко второму чтению.

• Сфера обороны

Расходы на сферу национальной безопасности и обороны по сравнению с первым чтением не изменились и составляют 22,1% ВВП Украины, или 1,692 трлн грн. Это основная статья расходов.

Как отметили в Министерстве финансов, предусмотрены расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса: для производства оружия – 51 млрд грн и еще 43,3 млрд грн – на БпЛА и морские дроны.

В бюджет заложили нормы законопроекта о перенаправлении военного НДФЛ на оборону. В течение 2024 года военный НДФЛ будет распределяться следующим образом: 45% – на беспилотники и морские дроны, 45% – на производство боеприпасов и оружия и 10% автоматически распределятся между воинскими частями.

Расходы на сектор нацбезопасности и обороны будут покрывать исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами государственных компаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ.

• Социальная сфера

На социальную защиту населения в 2024 году направят около 470 млрд грн.

В частности, на поддержку ветеранов выделяют почти 15 млрд грн (вдвое больше, чем в прошлом году). Из этой суммы 1 млрд грн – на протезирование воинов. Одна из поправок направила 573 млн грн со строительства Музея голодомора именно на протезирование.

Расходы госбюджета на медицину составят 203,4 млрд грн, а на образование – 179,1 млрд грн.

Ко второму чтению создана дополнительная субвенция на строительство укрытий в больницах (на 1 млрд грн).

В 2024 году планируется увеличение социальных стандартов. Так, с 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения суммы прожиточного минимума будут следующими:

  • на детей до 6 лет – 2 563 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;
  • для трудоспособных лиц – 3 028 грн;
  • для трудоспособных лиц, что применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, работников других госорганов, оплату которых регулируют спецзаконы, – 2 102 грн;
  • для трудоспособных лиц, что применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 грн.

Минимальная зарплата в 2024 году будет повышаться дважды: с 1 января – до 7 100 грн, с 1 апреля – до 8 000 грн (в месячном размере). В почасовом размере: с 1 января – до 42,6 грн, с 1 апреля – до 48 грн.

Среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21 809 грн (по прогнозу Минфина).

• Другие расходы

В госбюджете-2024 планируется также выделить:

  • 10,2 млрд грн – на культуру и медиапространство;
  • 7,6 млрд грн – на спорт;
  • 2,5 млрд грн – на цифровую трансформацию;
  • 13,6 млрд грн – на сферу науки;
  • 30,9 млрд грн – на поддержку бизнеса.

Кроме сектора обороны, все остальные расходы попадают под дефицит бюджета в сумме 1,57 трлн грн. Их будут покрывать за счет внешних заимствований, размещения ОВГЗ, поступлений от приватизации.

Потребность в помощи партнеров на обеспечение расходов, не связанных со сферой безопасности и обороны, составляет около $41 млрд. Привлечение средств запланировано от США, Евросоюза, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Японии и других доноров.

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Источник: Facebook Роксоланы Пидласой, Telegram Ярослава Железняка

Источник: Верховная Рада, Минфин
Верховна Рада, держбюджет-2024, Мінфін
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